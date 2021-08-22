23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında golü faul nedeniyle geçersiz sayıldı!

F.Bahçe’den iptal tepkisi! İşte sayılmayan gol
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 25. dakikasında Luiz Gustavo ile 1-0 öne geçti. Ancak gol, Tisserand'ın Amilton'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, etkili başladığı maçın 25. dakikasında Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile öne geçti. Kaleci Boffin'in kalesini terk ettiği pozisyonda Tisserand'ın kazandığı topu ağlara gönderen Luiz Gustavo'nun golü, Tisserand'ın Amilton'a faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından geçersiz sayıldı.

Verilen karara sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira büyük tepki gösterdi.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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