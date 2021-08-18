Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuya yattı!
Defans bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için pusuya yattı. Sarı-lacivertliler Boşnak sol beki transfer etmek için İngiltere'de transfer sezonunun kapanmasını bekleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sead Kolasinac'da flaş gelişmeler yaşanıyor. F.Bahçe'nin Boşnak futbolcuyla anlaştığı iddialarının ardından bu oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Arsenal'in bonservis beklentisine girdiği belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen İngiliz ekibine bonservis ödemek istemeyen Kanarya, Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.
Türkiye'de 8 Eylül'de tamamlanacak olan transfer dönemine kadar Arsenal'in Kolosinac ile mukavelesini feshetmesini bekleyecek olan Kanarya, ardından resmi imzaları attırmayı hedefliyor.
Arsenal, yıldız isimle sözleşmesini feshetmemesi halinde vergilerle birlikte yıllık 5.5 milyon Euro ödeyecek.
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