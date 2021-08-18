19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuya yattı!

Defans bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için pusuya yattı. Sarı-lacivertliler Boşnak sol beki transfer etmek için İngiltere'de transfer sezonunun kapanmasını bekleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuya yattı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Sead Kolasinac'da flaş gelişmeler yaşanıyor. F.Bahçe'nin Boşnak futbolcuyla anlaştığı iddialarının ardından bu oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Arsenal'in bonservis beklentisine girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuya yattı!

Fotomaç'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen İngiliz ekibine bonservis ödemek istemeyen Kanarya, Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuya yattı!

Türkiye'de 8 Eylül'de tamamlanacak olan transfer dönemine kadar Arsenal'in Kolosinac ile mukavelesini feshetmesini bekleyecek olan Kanarya, ardından resmi imzaları attırmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuya yattı!

Arsenal, yıldız isimle sözleşmesini feshetmemesi halinde vergilerle birlikte yıllık 5.5 milyon Euro ödeyecek.

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