Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 57. dakikada yeni transferi Kim Min-Jae ile gole çok yaklaştı. 24 yaşındaki futbolcunun kafa vuruşu çizgiden çıkarıldı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 0-0 giden maçın 57. dakikasında yeni transfer Kim Min-Jae ile gole çok yaklaştı. 24 yaşındaki stoperin kale önünde yaptığı kafa vuruşu, Antalyaspor savunması tarafından çizgiden çıkarıldı.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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