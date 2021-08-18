Son dakika transfer haberleri: Watford'un Fenerbahçeli Ozan Tufan teklifi ortaya çıktı! Satın alma maddesi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, takıma gelecekler kadar ayrılacaklar da önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilere piyango gibi bir teklif geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Watford Ozan Tufan için teklifini Kanarya'ya iletirken, rakamlar da ortaya çıktı. İşte o teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ozan Tufan-Watford transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu.
Sabah'ın haberine göre; 26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul etti. Ozan Tufan, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklemeye başladı.
İNGİLTERE HEP HAYALİYDİ
Sarı-lacivertli kulüp, bu teklife şimdilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Teknik direktör Vitor Pereira, yönetime sunduğu raporda Ozan Tufan'ın gidişine onay verdi. Top artık Başkan Ali Koç'ta...
Başkan, Ozan'ın geleceğiyle ilgili son kararı birkaç gün içerisinde İngilizler'e bildirecek. Başkan gidişe onay verirse, yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Ozan'ın, Premier Lig hayali de gerçekleşecek.
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