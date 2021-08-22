22 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Kanarya, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Öte yandan Antalyaspor ise 1-1'lik Göztepe beraberliğinin ardından 3 puanla tanışmak istiyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Güray, Veysel, Naldo, Bünyamin, Nuri, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Wright.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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