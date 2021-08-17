Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe...
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmesine karşın, oynanan oyun tatmin etmedi. Sarı-lacivertliler bu gelişme sonrasında transferde gaza bastı. Kanarya; Sörloth, Hwang, Kolasinac, Wendell ve Pereira'yla görüşmeler hız kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe Yönetimi Adana Demirspor maçının ikinci yarısındaki kötü futbol nedeniyle transferde gaza bastı. Kötü futbolun yanı sıra üst üste yaşanan sakatlıklar da yönetimi tedergin ediyor...
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için Alman temsilcisi Leipzig'den Alexander Sörloth ve Güney Koreli Hwang Hee-Chan için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kanarya sol kanat için de Arsenal ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Sead Kolasinac için yoğun mesai harcıyor. Boşnak yıldız, boşa çıktığı an transfer gerçekleşecek. Kanarya sol kanat için yeni bir isimle daha görüşüyor. Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı Wendell de adaylar arasında.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Wendell'in Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun şartları masaya yatırıldı. Orta sahanın göbeği için Manchester United'lı yıldız Andreas Pereira listenin en başında bulunuyor. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu için kiralama formülü düşünülüyor.
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