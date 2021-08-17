Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı

Samatta'nın performansının yetersiz olması, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlanması sonrasında Fenerbahçe forvet transferine hız verme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbwana Samatta'nın formsuzluğu, Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertliler, forvet transferinde temaslarını hızlandırdı.

Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin Çin'de forma giyen Bakambu ile anlaştığı iddia edildi.

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Min Jae Kim'in de eski takımı olan Beijing Guoan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü. Daha önce Bursaspor forması giyen yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giymek için sabırsızlandığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.