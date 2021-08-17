17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı

Samatta'nın performansının yetersiz olması, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlanması sonrasında Fenerbahçe forvet transferine hız verme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2021

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbwana Samatta'nın formsuzluğu, Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertliler, forvet transferinde temaslarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı

Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin Çin'de forma giyen Bakambu ile anlaştığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı

GERİ SAYIM BAŞLADI
Min Jae Kim'in de eski takımı olan Beijing Guoan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü. Daha önce Bursaspor forması giyen yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giymek için sabırsızlandığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı

DEMBELE İDDİASI
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Dembele'de de görüşmelerin devam ettiği iddia edildi. Kanarya'nın Pelkas'ı takas olarak kullanıp, bonservis ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı

SOL BEKE WENDELL
Forvet dışında birçok bölgeye transfer yapılması beklenen Fenerbahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. Goal.com'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki sol beki Wendell ile görüştüğü iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe... F.Bahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe...
Taraftarlardan Dzyuba atağı! Taraftarlardan Dzyuba atağı!
Dembele’de sona yaklaşıldı! F.Bahçe... Dembele'de sona yaklaşıldı! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör