Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Cedric Bakambu ile temaslar hızlandı
Samatta'nın performansının yetersiz olması, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlanması sonrasında Fenerbahçe forvet transferine hız verme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbwana Samatta'nın formsuzluğu, Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertliler, forvet transferinde temaslarını hızlandırdı.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin Çin'de forma giyen Bakambu ile anlaştığı iddia edildi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Min Jae Kim'in de eski takımı olan Beijing Guoan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü. Daha önce Bursaspor forması giyen yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giymek için sabırsızlandığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
DEMBELE İDDİASI
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Dembele'de de görüşmelerin devam ettiği iddia edildi. Kanarya'nın Pelkas'ı takas olarak kullanıp, bonservis ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
SOL BEKE WENDELL
Forvet dışında birçok bölgeye transfer yapılması beklenen Fenerbahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. Goal.com'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki sol beki Wendell ile görüştüğü iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası