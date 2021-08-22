23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçında penaltı isyanı! İşte o pozisyon

Antalya’dan penaltı isyanı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Antalyasporlu futbolcular, mücadelenin uzatma dakikalarında Szalai'nin ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR'ı dinleyen maçın hakemi Halil Umut Meler ise devam karar verdi. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, uzatma anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ederken, Antalyasporlu futbolcular sarı-lacivertli takımın ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda Szalai'nin elle oynadığı gerekçesiyle itiraz etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler, oyunu devam ettirirken, Fenerbahçe geliştirdiği kontratakta Enner Valencia ile ikinci golü buldu.

İkinci gol sonrası Antalyasporlu futbolcuların penaltı itirazı devam ederken; bir süre VAR'ı dinleyen Halil Umut Meler, devam kararı vererek golü geçerli saydı ve mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İşte o an:


(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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