Fenerbahçe'de Moussa Dembele pazarlığı! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e ve Avrupa'ya iyi başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle gündem olan Moussa Dembele için girişimlere hız verildi. Fenerbahçe, golcü oyuncu için kulübü Lyon ile pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibinin Luiz Gustavo'yu teklifte talep etmesinin ardından sıkıntıya girdi. Vitor Pereira'nın kesinlikle kalması yöneünde rapor sunduğu Brezilyalı yıldız için yeniden görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe , Moussa Dembele transferini bitirmek için yoğun şekilde çalışmaları sürdürüyor. Golcü oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ancak Lyon ile yürütülen pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Dembele'ye karşılık Pelkas ve Ozan'ı takasta kullanmayı planlıyordu.
Ozan'ın tercihini Watford'dan yana kullanması, planları bozdu. Fanatik'in haberine göre Lyon cephesi, Luiz Gustavo'nun takasta olmasını talep etti. Bu kez de Vitor Pereira, takım için en önemli isimlerden biri olarak gördüğü Sambacı'yı vermek istemiyor.
PEREIRA'YLA GÖRÜŞME
Yönetim ilk olarak Pereira ile bu konuyla ilgili olarak özel bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer Portekizli çalıştırıcı Gustavo konusunda geri adım atmazsa, Sarı Lacivertliler, Lyon'u farklı bir formülle ikna etmenin yollarını arayacak.
Fenerbahçe Yönetimi, takasta kullanılabilecek diğer isimleri Fransız ekibine bildirecek ve gelecek yanıtı bekleyecek. Dembele'ye Çubuklu formayı giydirmeyi çok isteyen Ali Koç, bunun için tüm imkanları seferber etmeye kararlı.
YENİ FORVETİ BULDULAR: AZMOUN
Dembele için Fenerbahçe ile görüşen Lyon, golcü oyuncunun yerini dolduracak ismi belirledi. Fransız basını, Zenit forması giyen Sardar Azmoun için girişimlerin başladığını yazdı. Haberde, Rus ekibinde bu sezon 5 maçta 5 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Atalanta'nın da devrede olduğu kaydedildi. Her iki takım da Zenit'le pazarlıkları sürdürüyor.
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