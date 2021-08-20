Fenerbahçe’de Moussa Dembele pazarlığı! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...

PEREIRA'YLA GÖRÜŞME

Yönetim ilk olarak Pereira ile bu konuyla ilgili olarak özel bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer Portekizli çalıştırıcı Gustavo konusunda geri adım atmazsa, Sarı Lacivertliler, Lyon'u farklı bir formülle ikna etmenin yollarını arayacak.

Fenerbahçe Yönetimi, takasta kullanılabilecek diğer isimleri Fransız ekibine bildirecek ve gelecek yanıtı bekleyecek. Dembele'ye Çubuklu formayı giydirmeyi çok isteyen Ali Koç, bunun için tüm imkanları seferber etmeye kararlı.