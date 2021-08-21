22 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sinan Gümüş'e 7 talip birden!

Sinan Gümüş’e 7 talip birden!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Karagümrük, Giresunspor, Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki kanat-forvet için kıran kırana yarışıyor. (FB spor haberi)

Süper Lig'de transferin gözdesi haline gelen Sinan Gümüş, paylaşılamıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki kanat forvet, Süper Lig'in cazibe transferlerinden biri konumuna geçti. Teknik direktör Vitor Pereira, Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından Sinan'ın kadro dışı bırakılması kararına imza atmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; çalışmalarını takımdan ayrı olarak bireysel bir şekilde sürdüren tecrübeli hücumcuyu, Karagümrük, Giresunspor, Y.Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Göztepe, kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Antalyaspor'un ise başkanlar düzeyinde resmen devreye girdiği öğrenildi.

ANTALYA ŞARTLARI ZORLUYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarlı talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Antalyaspor yönetimi, sarı-lacivertlilerden 750 bin euro alan gurbetçi futbolcuya, aynı seviyede bir teklif sundu ve hem kulüpten hem de Sinan Gümüş'ten gelecek olan cevabı beklemeye başladı. 2019-20 devre arasında İtalyan ekibi Genoa'dan Antalya'ya kiralık olarak gelen Gümüş'ün de Akdeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe'yle 1 yıl daha kontratı bulunan gurbetçi forvet, geçen sezon 20 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’de ayrılık! Başkan transferi resmen açıkladı F.Bahçe'de ayrılık! Başkan transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
F.Bahçe’den Sörloth açıklaması! F.Bahçe'den Sörloth açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör