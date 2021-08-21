Son dakika Fenerbahçe haberleri: Karagümrük, Giresunspor, Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki kanat-forvet için kıran kırana yarışıyor. (FB spor haberi)

Süper Lig'de transferin gözdesi haline gelen Sinan Gümüş, paylaşılamıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki kanat forvet, Süper Lig'in cazibe transferlerinden biri konumuna geçti. Teknik direktör Vitor Pereira, Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından Sinan'ın kadro dışı bırakılması kararına imza atmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; çalışmalarını takımdan ayrı olarak bireysel bir şekilde sürdüren tecrübeli hücumcuyu, Karagümrük, Giresunspor, Y.Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Göztepe, kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Antalyaspor'un ise başkanlar düzeyinde resmen devreye girdiği öğrenildi.

ANTALYA ŞARTLARI ZORLUYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarlı talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Antalyaspor yönetimi, sarı-lacivertlilerden 750 bin euro alan gurbetçi futbolcuya, aynı seviyede bir teklif sundu ve hem kulüpten hem de Sinan Gümüş'ten gelecek olan cevabı beklemeye başladı. 2019-20 devre arasında İtalyan ekibi Genoa'dan Antalya'ya kiralık olarak gelen Gümüş'ün de Akdeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe'yle 1 yıl daha kontratı bulunan gurbetçi forvet, geçen sezon 20 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

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