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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mame Thiam Konyaspor yolunda

Thiam Süper Lig ekibine gidiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Konyaspor, Fenerbahçeli Mame Thiam’ın transferinde anlaşmaya çok yakın. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 28 yaşındaki Senegalli golcü, imzayı atacak. (FB spor haberi)

Konyaspor, golcü transferinde rotasını F.Bahçe'ye çevirdi. Kadroda düşünülmeyen Thiam'ı isteyen yeşil-beyazlılar, transferde önemli mesafe kat etti. Konya, 28 yaşındaki Senegalli golcüyle el sıkıştı. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığında da anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin K.Paşa ile F.Bahçe arasındaki 'sonraki satıştan pay' maddesi olduğu bildirildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK

Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde Konyaspor formasını giyecek olan Thiam konusunda Başkan Fatih Özgökçen, "İnşallah kısa sürede sonlandırırız, takım tam olarak hazırlanmış olur. Hangi oyuncu olursa olsun taraftarımız heyecanlanır" açıklamasını yapmıştı. Tecrübeli santrfor, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 34 maçta 8 gol, 4 asist katkısı sağladı. 2019- 20'de K.Paşa'da ise 28 maçta 12 gol, 8 asist yapmıştı.

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