Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mame Thiam Konyaspor yolunda
Son dakika transfer haberleri: Konyaspor, Fenerbahçeli Mame Thiam’ın transferinde anlaşmaya çok yakın. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 28 yaşındaki Senegalli golcü, imzayı atacak. (FB spor haberi)
Konyaspor, golcü transferinde rotasını F.Bahçe'ye çevirdi. Kadroda düşünülmeyen Thiam'ı isteyen yeşil-beyazlılar, transferde önemli mesafe kat etti. Konya, 28 yaşındaki Senegalli golcüyle el sıkıştı. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığında da anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin K.Paşa ile F.Bahçe arasındaki 'sonraki satıştan pay' maddesi olduğu bildirildi.
TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK
Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde Konyaspor formasını giyecek olan Thiam konusunda Başkan Fatih Özgökçen, "İnşallah kısa sürede sonlandırırız, takım tam olarak hazırlanmış olur. Hangi oyuncu olursa olsun taraftarımız heyecanlanır" açıklamasını yapmıştı. Tecrübeli santrfor, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 34 maçta 8 gol, 4 asist katkısı sağladı. 2019- 20'de K.Paşa'da ise 28 maçta 12 gol, 8 asist yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası