Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 50 bin Euro'luk kurtarıcı! Muhammed Gümüşkaya hakkında dikkat çeken detay...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'dan geldi. Genç futbolcu böylelikle Avrupa'daki ilk resmi maçında golle tanışmış oldu. Maçın ardından Muhammed Gümüşkaya'nın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 1. maçında 62. dakikada oyuna girip 65. dakikada Helsinki'yi yıkan golü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya Türkiye'nin futbol gündeminin 1 numarası olmayı başardı. Attığı harika golle parlayan Muhammed hakkkın birçok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı.
MÜJDAT YETKİNER BULDU GETİRDİ
Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'de yıllık 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki Muhammed'i kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner'in 2016'da keşfettiği ortaya çıktı. Muhammed Beylikdüzü'nden sıfır maliyetle alındı.
PEREIRA: BU ÇOCUK TAKIMDA KALSIN
Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya bir kez daha kiralanacaktı. Ancak Pereira son anda devreye girip "Bu çocuk takımda kalsın" dedi.
DAHA FAZLA ŞANSI HAK EDİYOR
Pereira direktifiyle takımda kalan Muhammed Helsinki'ye attığı gol ve harika oyunuyla bu sezon fazlasıyla şans bulacağının sinyalini verdi. Camiaya ve taraftara adeta umut oldu.
18 KEZ FORMA GİYDİ
Muhammed Gümüşkaya, milli takım alt kategorilerinde 18 kez forma giydi.
3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR
Sol ayaklı Muhammed Gümüşkaya on numara ve merkez orta saha dışında orta sahanın sağında da oynayabiliyor.
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