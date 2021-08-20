Fenerbahçe'de yeni transfer edilen ancak Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan Steven Caulker, takımdan ayrılmak için kalan alacaklarının tamamını talep etti. İngiliz oyuncunun tüm alacakları yaklaşık 3 milyon Euro'yu (30 milyon TL) buluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Steven Caulker depremi yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı savunmacıdan şok bir talep geldi.

Fenerbahçe yönetiminin, Vitor Pereira ile anlaşmadan önce imza attırdığı 29 yaşındaki stoper, Portekizli teknik adamın gelişinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

YETERSİZ BULUNDU



Vitor Pereira'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Caulker, kendine kulüp aramaya başlamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmek istediği yıldız isim, kulüpten tüm alacaklarını (3 milyon Euro - yaklaşık 30 milyon TL) talep etti.

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