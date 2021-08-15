17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Robin van Persie'den Fenerbahçe paylaşımı

Van Persie’den F.Bahçe paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten eski yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından Süper Lig'de 2021/2022 sezonunda ilk maçında çıkacak olan sarı-lacivertlilere başarılar diledi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı maç öncesi paylaşımda bulundu.

Hollandalı tecrübeli golcü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Altı yıl önce ilk Süper Lig maçımı oynamıştım, muhteşem anılardı. Bu sezon iyi şanslar" ifadelerini kullandı. Ven Persie'nin bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

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