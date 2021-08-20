Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Carlos Kameni'nin yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki kaleci, Cibuti ekiplerinden Arta/Solar7'a transfer oldu. Kameni'nin transfer olduğu Cibuti ekibi Arta/Solar7, kadrosunda Alex Song ve yine ülkemizden tanıdığımız Dany Nounkeu gibi isimleri bulunuyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe 'nin eski kalecilerinden Carlos Kameni 'nin yeni durağı sürpriz şekilde Cibuti oldu. Fenerbahçe'den ayrıldığından beri bir takımın formasını giymeyen 38 yaşındaki kaleci, Cibuti ekiplerinden Arta/Solar7'a transfer oldu. Transfer sonrası Kameni, yeni sezon hazırlıklarını Kamerun 'da sürdüren takımının kampına katıldı.

İspanya LaLiga'da Espanyol ve Malaga ile sergilediği başarılı performans sonrası 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Kameni, burada geçirdiği iki sezonda beklentilerin altında kalarak forma şansını kaybetmişti.

Kameni'nin transfer olduğu Cibuti ekibi Arta/Solar7, kadrosunda Alex Song ve yine ülkemizden tanıdığımız Dany Nounkeu gibi isimleri bulunduruyor.

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