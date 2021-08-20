20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kameni Cibuti ekiplerinden Arta/Solar7'a transfer oldu

Nerden nereye! Kameni’nin yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Carlos Kameni'nin yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki kaleci, Cibuti ekiplerinden Arta/Solar7'a transfer oldu. Kameni'nin transfer olduğu Cibuti ekibi Arta/Solar7, kadrosunda Alex Song ve yine ülkemizden tanıdığımız Dany Nounkeu gibi isimleri bulunuyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe 'nin eski kalecilerinden Carlos Kameni'nin yeni durağı sürpriz şekilde Cibuti oldu. Fenerbahçe'den ayrıldığından beri bir takımın formasını giymeyen 38 yaşındaki kaleci, Cibuti ekiplerinden Arta/Solar7'a transfer oldu. Transfer sonrası Kameni, yeni sezon hazırlıklarını Kamerun'da sürdüren takımının kampına katıldı.

İspanya LaLiga'da Espanyol ve Malaga ile sergilediği başarılı performans sonrası 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Kameni, burada geçirdiği iki sezonda beklentilerin altında kalarak forma şansını kaybetmişti.

Kameni'nin transfer olduğu Cibuti ekibi Arta/Solar7, kadrosunda Alex Song ve yine ülkemizden tanıdığımız Dany Nounkeu gibi isimleri bulunduruyor.

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