26 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en az 3 transfer yapılacağını açıklamıştı. Sarı lacivertliler özellikle hücum hattı için önemli oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamayan Kanarya, transfer döneminin son günlerine girilirken bombaları peş peşe patlatmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenen, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi tek golle geçen sarı-lacivertli ekip, ligin 2. haftasında da Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadrosuna birçok yıldızı katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

Fenerbahçe'de gözler transfere odaklanmış durumda. Başkan Ali Koç'un "En az 3-4 transfer daha yapacağız" açıklamasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken zaman Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

Türkiye'de transfer 8 Eylül'de sona erecek. Ancak sarı lacivertliler Avrupa Ligi için UEFA'ya listeyi en geç 2 Eylül'de yani 8 gün sonra teslim etmek zorunda. Hedef bir golcü, iki kanat ve bir de orta saha.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

Ancak ekonomik şartlar yönetimi zorluyor. FFP sebebiyle, elindeki Samatta'yı bile UEFA listesine yazamayan Fenerbahçe, 'al-sat' dengesini sağlamak zorunda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong'a çevirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

30 yaşındaki Hollandalı için kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe, ayrıca Monaco'dan 25 yaşındaki Keita Balde için de girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak

Orta saha için düşünülen isimlerden biri ise Portekiz'in Santa Clara takımında oynayan Hidemasa Morita. 26 yaşındaki Japon oyuncu için de 2,5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Sarı lacivertliler Arsenalli Elneny ve Rubin Kazanlı Hwang da listede...

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