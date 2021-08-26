Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! 3 transfer bombası birden patlayacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en az 3 transfer yapılacağını açıklamıştı. Sarı lacivertliler özellikle hücum hattı için önemli oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamayan Kanarya, transfer döneminin son günlerine girilirken bombaları peş peşe patlatmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenen, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi tek golle geçen sarı-lacivertli ekip, ligin 2. haftasında da Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
TRANSFERDE GAZA BASILDI
Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadrosuna birçok yıldızı katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...
Fenerbahçe'de gözler transfere odaklanmış durumda. Başkan Ali Koç'un "En az 3-4 transfer daha yapacağız" açıklamasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken zaman Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor.
Türkiye'de transfer 8 Eylül'de sona erecek. Ancak sarı lacivertliler Avrupa Ligi için UEFA'ya listeyi en geç 2 Eylül'de yani 8 gün sonra teslim etmek zorunda. Hedef bir golcü, iki kanat ve bir de orta saha.
Ancak ekonomik şartlar yönetimi zorluyor. FFP sebebiyle, elindeki Samatta'yı bile UEFA listesine yazamayan Fenerbahçe, 'al-sat' dengesini sağlamak zorunda.
GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong'a çevirdi.
30 yaşındaki Hollandalı için kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe, ayrıca Monaco'dan 25 yaşındaki Keita Balde için de girişimlerini sürdürüyor.
Orta saha için düşünülen isimlerden biri ise Portekiz'in Santa Clara takımında oynayan Hidemasa Morita. 26 yaşındaki Japon oyuncu için de 2,5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Sarı lacivertliler Arsenalli Elneny ve Rubin Kazanlı Hwang da listede...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası