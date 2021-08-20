Pereira'yı, "biraz da mecburiyetten" gençlere şans vermesinden dolayı öveyim mi yoksa takımda bu kadar çok sakat çıkması nedeniyle yereyim mi şaşırdım! Acaba yanlış bir antrenman mı yaptırıyor? Zira bu kadar sakatlığın başka bir açıklamasını bulamıyorum. Sonuç olarak ben bu Fenerbahçe'yi beğenmedim. Santrfor transferi yapacak bir başkan istiyorum! Hem de en acilinden…