Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Filip Novak açıklaması!
Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynanan maçta şok sakatlıklar yaşandı. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kanarya'dan bu oyuncuların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazandığı maça sakatlıklar da damga vurdu. Yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak oyuna devam edemedi. Milli oyuncu İrfan Can'ın 10-12 gün, Filip Novak'ın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir.
Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."
SAKATLAR ARTTI
Sarı lacivertliler yeni sezonda biri Süper Lig ve biri Avrupa Ligi olmak üzere henüz 2 resmi maça çıkmasına karşın, yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Kanarya'da İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'tan önce, Serdar Dursun, Pelkas, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş da sakatlıkları sebebiyle takımdan uzak kalmıştı.
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