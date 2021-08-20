Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazandığı maça sakatlıklar da damga vurdu. Yıldız futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak oyuna devam edemedi. Milli oyuncu İrfan Can'ın 10-12 gün, Filip Novak'ın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir.



Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.



Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

SAKATLAR ARTTI

Sarı lacivertliler yeni sezonda biri Süper Lig ve biri Avrupa Ligi olmak üzere henüz 2 resmi maça çıkmasına karşın, yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Kanarya'da İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'tan önce, Serdar Dursun, Pelkas, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş da sakatlıkları sebebiyle takımdan uzak kalmıştı.

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