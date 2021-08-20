20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Bursaspor Burak Kapacak transferine karşılık Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı!

F.Bahçe’de ayrılık! Burak Kapacak’a karşılık o isim de Bursaspor’da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli isimleri katmak için girişimlere devam ediyor. Daha önce Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı transfer eden Kanarya, bu transfere karşılık İsmail Yüksek'i yeşil beyazlı ekibe kiralamıştı. Son olarak Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı da kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Bursaspor, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Uğur Kaan Yıldız'ı resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Burak Kapacak transferine karşılık, İstanbul ekibinden bir futbolcu daha kadrosuna kattı. Bursaspor Kulübü, genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiraladığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldızile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Uğur Kaan Yıldız'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."

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