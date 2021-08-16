17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu: Büyük takım farkı kazandı

Erman Toroğlu: Büyük takım farkı kazandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe zorlu Adana Demirspor deplasmanından 3 puanı 1-0'lık skorla aldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç gazetesi yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "Türkiye şartlarına göre büyük takım. Dünkü maç 1-0 Fenerbahçe lehine bittiyse bunun sebebi tek cümleyle anlatılır; büyük takım farkı. Fenerbahçe teknik direktörü ilk iki değişikliğini doğru yaptı." ifadelerinde bulundu.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI YAZISI;
Sezonun ilk maçı, bir de Adana sıcağı olunca hakikaten zordur mücadele etmek. Sahaya çıkan 11'lerde Fenerbahçe'de takımından geçen yıla göre hemen hemen tamamı var. Adana Demirspor'da geçen yıla göre sahada 3 futbolcu var. Böyle olduğu halde olduğu bile Adana Demirspor iyi mücadele etti. Çünkü karşıda oynadığı takım, Türkiye şartlarına göre büyük takım. Dünkü maç 1-0 Fenerbahçe lehine bittiyse bunun sebebi tek cümleyle anlatılır; büyük takım farkı. Fenerbahçe teknik direktörü ilk iki değişikliğini doğru yaptı. Çünkü onun oynattığı sistemde, tek yönlü futbol oynama şansı yok bir futbolcunun. Hem defans yapacaksın, hem hücum. Yani sahada kaçak dövüşme şansı olmaz bu sistemde. Belki bir kişi idare edebilirsin zaten o da oynadı, o da Mesut Özil. Adana Demirspor da Belhanda, Balotelli iyi isimler. Ama fizik olarak henüz hazır değiller. Öyle veya böyle onlar takımda olduğu zaman da seyir zevki güzel oluyor. Onları çıktıktan sonra Adana Demirspor'da ince iş yapan adam kalmadı. Bence dün gece sahanın en iyisi hakemdi. Mümkün olduğu kadar futbolu oynatmaya çalıştı. Ufaktefek sertlikleri devam ettirdi. Aldatmaya yönelik hareketleri yemedi. İnşallah böyle devam eder. Liglerde şu çok önemlidir; takımlar daha hazır olmadan ilk 8-10 hafta ne kadar puan kaparsan, torbaya ne kadar puan doldurursan o kadar avantajlısın. Çünkü 10. haftadan sonra bütün takımlar yüzde 80 sahada mücadele ederler. Ondan sonra rakiplerden puan almak zor. Fenerbahçe de dün bunu başardı. Adana Demirspor'un rakibi bu sene Fenerbahçe değil. Onlar da büyük ihtimalle ilk 10 için oynayacaklar. Ama taraftarlar şunu unutmasınlar; maç sahada kazanılıyor, koşarak, mücadele ederek. İsim alarak, isim transfer edilerek iyi takım kuramazsın. Önce koşacaksın. O zaman tekniğinin ne olduğu meydana çıkar. Allah Samet Aybaba'ya sabır ve güç versin işi çok zor!
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