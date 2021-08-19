20 Ağustos 2021, Cuma
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FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, Mesut, Osayi, İrfan Can
Helsinki: Keto, Djalo, Moren, Tenno, Kouassivi, Spartv, Peltola, Murillo, Olusanya, Hostikka, Riski
Fenerbahçe evinde Helsinki'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler... | Son dakika spor haberleri
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi konuk edecek. İşte sarı-lacivertlilerin Finlandiya ekibi ile oynayacağı maçın muhtemel 11'leri... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle iyi başlayan sarı-lacivertliler, Helsinki'yi de devirerek 26 Ağustos'taki rövanş için avantaj elde etmeye çalışacak. Kanarya'da sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, Mesut, Osayi, İrfan Can
Helsinki: Keto, Djalo, Moren, Tenno, Kouassivi, Spartv, Peltola, Murillo, Olusanya, Hostikka, Riski
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