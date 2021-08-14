Fenerbahçe'ye Giuliano’dan 6.2 milyon euro

Al Nassr'ın Fenerbahçe'ye Giuliano transferinden kaynaklanan gecikmiş 6.2 milyon euro borcunu ödediği bildirildi. Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 10.5 milyon euro'ya Arap ekibine satılmıştı. Kasaya giren para maddi olarak sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatacak.

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AlNassr'ın Fenerbahçe'ye Giuliano transferinden kaynaklanan gecikmiş 6.2 milyon euro borcunu ödediği bildirildi. Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 10.5 milyon euro'ya Arap ekibine satılmıştı. Kasaya giren para maddi olarak sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatacak.