14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Giuliano’dan 6.2 milyon euro

Giuliano’dan 6.2 milyon euro
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Al Nassr'ın Fenerbahçe'ye Giuliano transferinden kaynaklanan gecikmiş 6.2 milyon euro borcunu ödediği bildirildi. Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 10.5 milyon euro'ya Arap ekibine satılmıştı. Kasaya giren para maddi olarak sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatacak.

Al Nassr'ın Fenerbahçe'ye Giuliano transferinden kaynaklanan gecikmiş 6.2 milyon euro borcunu ödediği bildirildi. Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 10.5 milyon euro'ya Arap ekibine satılmıştı. Kasaya giren para maddi olarak sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatacak.
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