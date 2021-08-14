14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bakambu'da rakip Sevilla

Bakambu’da rakip Sevilla
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2021

Kanarya ile anılan bir diğer isim Cedric Bakambu'ya Sevilla talip oldu İspanyol basını, kısa forvet arayan Endülüs ekibinin Bakambu'yu da listesine eklediğini yazdı. Guoan ile sözleşmesi aralık ayında bitecek 30 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe' de temaslarına devam ediyor.

Kanarya ile anılan bir diğer isim Cedric Bakambu'ya Sevilla talip oldu İspanyol basını, kısa forvet arayan Endülüs ekibinin Bakambu'yu da listesine eklediğini yazdı. Guoan ile sözleşmesi aralık ayında bitecek 30 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe' de temaslarına devam ediyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye Adana’da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!
F.Bahçe’de bir sakatlık daha! Kadroya alınmadı F.Bahçe'de bir sakatlık daha! Kadroya alınmadı
F.Bahçe’nin Adana kafilesi belli oldu! İşte eksik isimler... F.Bahçe'nin Adana kafilesi belli oldu! İşte eksik isimler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör