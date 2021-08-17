19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Arda Güler paylaşımı!

F.Bahçe’den Jose Sosa ve Arda Güler paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü Helsinki ile kozlarını paylaşacak. Hazırlıklarına devam eden sarı lacivertlilerden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fenerbahçe resmi sosyal medyasındani Jose Sosa ve Arda Güler'in bulunduğu bir fotoğraf yayınladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ARDA VE SOSA PAYLAŞIMI

Sarı lacivertlilerin Jose Sosa ile Arda Güler'in fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak, "Rahatlamış yüz ifadesi ve Kucaklayan yüz" emojileri bırakması dikkat çekti.

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