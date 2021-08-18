19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı

2021-2022 sezonunu Adana Demirspor deplasmanında açan ve sahadan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de, Mbwana Samatta'nın performansı tepki çekmişti. Sarı-lacivertliler hücum bölgesine transfer yapmak isterken, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu ile her konuda anlaşıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Fener yeni forvetine kavuşuyor... Sarı- Lacivertliler, Çin ekibi BJ Gouan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu kadrosuna katıyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kongolu forvet, BJ Gouan ile yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı

KISA SÜREDE SONUÇLANACAK
Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağı ve Bakambu'nun serbest kalacağı belirtiliyor. 30 yaşındaki forvet sözleşmesini fesh eder etmez soluğu İstanbul'da alacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı

ÇİN BASINI: AYRILIK YAKIN
F.Bahçe'nin Bakambu ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi. Çin basını da Bakambu- BJ Gouan ayrılığının yakın olduğunu belirtiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı

40 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Bakambu müthiş performansı sonrası 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu. Kongolu yıldız 2018'de 40 milyon Euro'ya Çin'e gitti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı

BİR DEĞİL İKİ FORVET ALINACAK!
Forvet bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki transfer birden yapmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in Cedric Bakambu'yu bitirdikten sonra Leipzig'ten Alexander Sörloth ve Hwang Hee Chan için şartları da sonuna kadar zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

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