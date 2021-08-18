Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Cedric Bakambu bombası! Her konuda anlaşıldı

BİR DEĞİL İKİ FORVET ALINACAK!

Forvet bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki transfer birden yapmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in Cedric Bakambu'yu bitirdikten sonra Leipzig'ten Alexander Sörloth ve Hwang Hee Chan için şartları da sonuna kadar zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

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