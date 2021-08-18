Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır" denildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı.
İşte o açıklama;
"2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.
Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar'a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz.
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