Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Moussa Dembele'de mutlu sona ulaştı! Ödenecek ücret...
Geçtiğimiz sezonlarda hücum hattından yeteri kadar beslenemeyen Fenerbahçe, yeni yılda bu hataya düşmek istemiyor. Sarı-lacivertliler Lyon forması giyen Moussa Dembele için temaslarını sıklaştırırken, Fransız ekibine Pelkas ve 8 milyon Euro vereceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Samatta'nın formsuzluğu, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Kulübü Lyon ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya'nın Pelkas'ı takas olarak kullanacağı bu transferde yaklaşık 8 milyon Euro da para ödeyeceği ileri sürüldü.
Profesyonel kariyerinde Fulham, Celtic, Lyon ve Atletico Madrid formaları giyen Fransız Moussa Dembele, 275 resmi karşılaşmaya çıktı.
22 MİLYON BONSERVİS!
Fulham'da yıldızı parlayan Dembele, bedelsiz gittiği Celtic'e 2018-19 öncesi servet kazandırdı. Lyon, Mali asıllı Fransız golcüyü tam 22 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun ismi geçtiğimiz sezonlarda G.Saray'la da anılmıştı.
PELKAS GİDİYOR
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Pelkas'ı takibe alan Fransız ekibinin Yunan yıldıza sıcak baktığı belirtiliyor. Lyon ile görüşmelerde küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Moussa Dembele transferini bugün açıklayabileceği iddia edildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'de kiralık olarak tamamlayan Dembele, 7 maçta 140 dakika sahada kaldı, skora katkı sağlayamadı.
Bu maçlarda 115 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 40 da asist yaptı. Kariyerinde kırmızı görmeyen 25 yaşındaki oyuncu, 22 kez sarardı.
PEREZ İDDİASI
İspanyol Mundo Deportivo da F.Bahçe için bir iddia ortaya attı. Haberde; Kanarya'nın Alaves'ten ayrılacak golcü Lucas Perez ile görüştüğü yazıldı.
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