19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu belli oldu! | Son dakika spor haberleri...

F.Bahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Fenerbahçe'nin, HJK Helsinki ile oynanacağı Avrupa Ligi maçı kadrosunda Samatta, Caulker, Burak Kapacak ve Min-Jae Kim yer almadı. | Son dakika spor haberleri... (FB spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. UEFA'ya sunulan listede Dimitris Pelkas, Steven Caulker, Kim Min-Jae, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Mathias Zanka, Mauricio Lemos, Diego Perotti yer almadı.




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