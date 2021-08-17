19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu Maurizio Sarri'nin ekibine katılıyor!

Emre Belözoğlu’nun yeni adresi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından bir sonraki durağının neresi olacağı belirsizliğini koruyan Emre Belözoğlu'nun, yeni adresi belli oldu. Belözoğlu'nun, Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin ekibine katılacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu, kariyeri için Avrupa'ya açılıyor.

Sabah'ın haberine göre Şenol Güneş'in, A Milli Takım teknik kadrosuna katılmasını istediği Belözoğlu, görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca rotasını İtalya'ya kırdı. 40 yaşındaki futbol insanı, eylül ayında 2 veya 3 haftalık bir sürede İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin yönettiği Lazio'nun antrenmanlarına çıkacak.

Böylece daha önce uzaktan gözlemleyip örnek aldığı Sarri'nin antrenman tekniklerini, taktik çalışmalarını yakından izleyip kendini geliştirecek. Belözoğlu, benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarının idmanlarına katılarak da sürdürecek.

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