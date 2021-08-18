Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı detayları...

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil oldu. Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalmak için iki maçtan olumlu bir sonuç ile dönmek zorunda. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FB haberleri)

2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü eleyen Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Dursun, Pelkas, Mert Hakan ve Enner Valencia'nın Helsinki karşısında forma giymesi beklenmiyor. Maçın detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Randers - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar için tıklayın...



FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Temmuz Perşembe günü saat 21:45'te TV 8'de canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE - HELSINKI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Miha Zajc, Samatta

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 116 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE, 910 GÜN SONRA AVRUPA'DA

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.

Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Monaco takımına 2 maç sonunda elenen Fenerbahçe'de daha sonra Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

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