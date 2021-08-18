19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan Watford'da | Son dakika spor haberleri...

Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulamayan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da kiralandı. Milli futbolcu için İngiliz ekibi 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

İngiliz ekibi 26 yaşındaki oyuncunun ardından Fenerbahçe ile de anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu, 1 yıllığına Watford'a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Ozan Tufan Watford'da!

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