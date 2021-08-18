Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan Watford'da | Son dakika spor haberleri...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulamayan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da kiralandı. Milli futbolcu için İngiliz ekibi 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

İngiliz ekibi 26 yaşındaki oyuncunun ardından Fenerbahçe ile de anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu, 1 yıllığına Watford'a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.



DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ