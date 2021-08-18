Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde yeni sezona başladı. Transfer harekatını sürdüren sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdmanlarda ve yapılan maçların ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
ALEIX VIDAL
Fenerbahçe, sağ taraf için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor. 31 yaşındaki yıldız için görüşmeler sürüyor.
SALOMON RANDON
Serdar Dursun'un sakatlanmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Salomon Rondon'u yeniden gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, tecrübeli golcü ile anlaşmaya yakın.
TONNY VILHENA
Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.
MOUSSA DEMBELE
Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.
SEAD KOLASINAC
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen Arsenal'e bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.
CEDRIC BAKAMBU
Serdar Dursun'un sakatlığı ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da oynayan Cedric Bakambu'ya yoğunlaşmıştı. Yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü.
LUCAS PEREZ
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Deportivo Alaves ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Lucas Perez'i transfer etmek istiyor.
ARTEM DZYUBA
Fenerbahçe taraftarı, Artem Dzyuba için adeta transfer çalışması yapıyor. Sarı lacivertli ekibin gündeminde yer alan isimlerden biri de Artem Dzyba olmuştu. Taraftarlar sosyal medyadan yıldız futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.
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