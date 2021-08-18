19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde yeni sezona başladı. Transfer harekatını sürdüren sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdmanlarda ve yapılan maçların ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Fenerbahçe, sağ taraf için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor. 31 yaşındaki yıldız için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

SALOMON RANDON

Serdar Dursun'un sakatlanmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Salomon Rondon'u yeniden gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, tecrübeli golcü ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

TONNY VILHENA

Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

MOUSSA DEMBELE

Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen Arsenal'e bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Serdar Dursun'un sakatlığı ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da oynayan Cedric Bakambu'ya yoğunlaşmıştı. Yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

LUCAS PEREZ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Deportivo Alaves ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Lucas Perez'i transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

ARTEM DZYUBA

Fenerbahçe taraftarı, Artem Dzyuba için adeta transfer çalışması yapıyor. Sarı lacivertli ekibin gündeminde yer alan isimlerden biri de Artem Dzyba olmuştu. Taraftarlar sosyal medyadan yıldız futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Sörloth elden kaçıyor! İşte yeni takımı Sörloth elden kaçıyor! İşte yeni takımı
F.Bahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu!
Szalai’den Pereira’ya övgü! Szalai'den Pereira'ya övgü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör