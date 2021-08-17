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FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de aranan kan bulundu! Sağ beke Aleix Vidal sürprizi... | FB haberleri

Fenerbahçe aradığı beki buldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Yeni sezona Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de gündem transfer... Sarı Lacivertli ekip, 3'lü savunmada oynayabilecek bir bek arayışlarını sürdürüyor. Hücum katkısı yüksek bir futbolcu isteyen Fenerbahçe, Aleix Vidal'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında sahadan 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe'de, eksikler iyice göz önüne çıktı. Sarı lacivertlilerde Samatta ve Ferdi yetersiz oyunları sonrası ilk yarıda oyundan alınırken sağ kanatta Osayi de aksayan isimlerdendi. Bu doğrultuda transfer listesine bir de sağ kanat ekleyen Kanarya, Aleix Vidal'i gündemine aldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre, transfer döneminin kapatmadan takıma bir sol kanat ve golcü transferleri yapacak olan Fenerbahçe, sağ kanat için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor.

2 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, bir dönem Barcelona forması da giymişti.

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