23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Süper Lig maç özetleri A Spor’da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. A Spor'dan da dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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