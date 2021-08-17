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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Marial Shayok İstanbul'a geldi!

F.Bahçe’nin yeni transferi İstanbul’da!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Marial Shayok İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Marial Shayok da İstanbul'a ayak bastı" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ING Basketbol Ligi ve THY EuroLeague'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe Beko'da, transfer gelişmeleri devam ediyor.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı lacivertlilerin son transferi Marial Shayok İstanbul'a geldi. Kanarya, sosyal medya hesabından "Yeni transferimiz Marial Shayok da İstanbul'a ayak bastı!" paylaşımı yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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