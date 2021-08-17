Fenerbahçeli taraftarlardan Artem Dzyuba atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferine kilitlenmiş durumda... Bu bölge için birçok yıldızın adı geçerken, sarı-lacivertli taraftarlardan Artem Dzyuba atağı geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcarken taraftardan da atak geldi... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zenit'te kadro dışı kalan yıldız golcü Artem Dzyuba için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; taraftarlar, 'Come to F.Bahçe' kampanyası başlatarak Rus santrforu mesaj yağmuruna tuttu. Bu arada F.Bahçe için İskoç ve İspanyol medyasından da golcü iddiaları gündeme geldi. İskoçlar, G.Rangers'ın golcüsü Morelos'u Fenerbahçe'ye yazarken İspanyollar ise Alaves'den Lucas Perez'i gündeme taşıdı.

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