17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan Artem Dzyuba atağı!

Taraftarlardan Dzyuba atağı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferine kilitlenmiş durumda... Bu bölge için birçok yıldızın adı geçerken, sarı-lacivertli taraftarlardan Artem Dzyuba atağı geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcarken taraftardan da atak geldi... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zenit'te kadro dışı kalan yıldız golcü Artem Dzyuba için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; taraftarlar, 'Come to F.Bahçe' kampanyası başlatarak Rus santrforu mesaj yağmuruna tuttu. Bu arada F.Bahçe için İskoç ve İspanyol medyasından da golcü iddiaları gündeme geldi. İskoçlar, G.Rangers'ın golcüsü Morelos'u Fenerbahçe'ye yazarken İspanyollar ise Alaves'den Lucas Perez'i gündeme taşıdı.

F.Bahçe'den golcü bombası! Bakambu ile temaslar hızlandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’den golcü bombası! Bakambu ile temaslar hızlandı F.Bahçe'den golcü bombası! Bakambu ile temaslar hızlandı
F.Bahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe... F.Bahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe...
Dembele’de sona yaklaşıldı! F.Bahçe... Dembele'de sona yaklaşıldı! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör