17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle mücadeleden 1-0 galiop ayrıldı. Sarı lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, İngiltere ve Almanya basınında geniş yer buldu. İşte Mesut Özil ile ilgili atılan manşetler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun süren gol orucunu Adana'da bozdu. Yıldız futbolcu Şubat 2020'de oynanan Newcastle United maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Mesut Özil'in Adana'daki tek golü Fenerbahçe'ye hayat verirken yıldız futbolcunun sahadaki hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Kamp döneminin de en çalışkan isimleri arasında yer alan ve hazırlık maçlarındaki performansıyla ön plana çıkan Mesut Özil yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

Mesut Özil'in uzun bir aranın ardından tekrar fileleri havalandırması, ne futbol hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği İngiltere ne de milli takımının formasını giydiği Almanya'da büyük bir heyecan yarattı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

Milliyet'in derlediği habere göre Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan yıldız isimle ilgili gelişmeye yer veren bu iki ülkede şu satırlara yer verildi;

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

DAILY MIRROR (İNGİLTERE)

'Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

GOAL (İNGİLTERE)

"'Mesut Özil son olarak Arsenal'de Şubat 2020'de Newcastle maçında fileleri havalandırmıştı. Şimdi attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

SPORT1 (ALMANYA)

'Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler

SPORT BUZZER (ALMANYA)

'Eski Alman milli futbolcu, Türkiye'deki ilk golüyle Fenerbahçe'ye sezon açılışında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Mesut'un sayesinde iyi bir başlangıç yaptı'

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