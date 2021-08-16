Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in golü Avrupa basınında! Övgü dolu sözler
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle mücadeleden 1-0 galiop ayrıldı. Sarı lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, İngiltere ve Almanya basınında geniş yer buldu. İşte Mesut Özil ile ilgili atılan manşetler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun süren gol orucunu Adana'da bozdu. Yıldız futbolcu Şubat 2020'de oynanan Newcastle United maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Mesut Özil'in Adana'daki tek golü Fenerbahçe'ye hayat verirken yıldız futbolcunun sahadaki hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Kamp döneminin de en çalışkan isimleri arasında yer alan ve hazırlık maçlarındaki performansıyla ön plana çıkan Mesut Özil yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Milliyet'in derlediği habere göre Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan yıldız isimle ilgili gelişmeye yer veren bu iki ülkede şu satırlara yer verildi;
DAILY MIRROR (İNGİLTERE)
'Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi'
SPORT1 (ALMANYA)
'Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi'
SPORT BUZZER (ALMANYA)
'Eski Alman milli futbolcu, Türkiye'deki ilk golüyle Fenerbahçe'ye sezon açılışında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Mesut'un sayesinde iyi bir başlangıç yaptı'
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