Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun süren gol orucunu Adana'da bozdu. Yıldız futbolcu Şubat 2020'de oynanan Newcastle United maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Mesut Özil'in Adana'daki tek golü Fenerbahçe'ye hayat verirken yıldız futbolcunun sahadaki hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Kamp döneminin de en çalışkan isimleri arasında yer alan ve hazırlık maçlarındaki performansıyla ön plana çıkan Mesut Özil yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.