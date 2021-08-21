Son olarak Min-jae Kim de transfer edilince Serdar'ın ilk 11 şansı iyice azaldı. Fanatik'in haberine göre; FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu nedenle Serdar'ı göndermeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun da kariyerinin sonuna yaklaşırken Avrupa tercübesi yaşamak istediği öne sürüldü.