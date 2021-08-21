Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Serdar Aziz'e Rennes talip oldu! Min Jae-Kim'in gelişi sonrası...
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, son olarak Min Jae-Kim'i renklerine bağladı. Stoper hattının Kim-Szalai-Novak olması beklenirken, deneyimli defans Serdar Aziz'e ise sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ozan Tufan'ı Watford'a kiralayan Fenerbahçe 'de bir futbolcu daha yuvadan uçabilir. Kayserispor'un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı renklerine bağlayan Rennes, şimdi de Serdar için girişimlere başladı. 30 yaşındaki stoper, rekabette Szalai, Tisserand ve Novak'ın arkasında kalmıştı.
Son olarak Min-jae Kim de transfer edilince Serdar'ın ilk 11 şansı iyice azaldı. Fanatik'in haberine göre; FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu nedenle Serdar'ı göndermeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun da kariyerinin sonuna yaklaşırken Avrupa tercübesi yaşamak istediği öne sürüldü.
Rennes'ın kısa sürede Sarı-Lacivertliler'e resmi teklif yaparak girişimlere başlaması bekleniyor. Serdar, 2019'un ocak ayında Galatasaray 'dan transfer olmuştu.
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