17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira'nın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni transferleri gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de gündeme, Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

YUSUF BARASI

Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

FALIPE CAICEDO

Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriç'i takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu belirtildi. Fenerbahçe yıldız isim ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

DENNIS BOUANGA

Kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından bu yana ilgisinin devam ettiği Aurelio Buta, gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sisteminde Aurelio Buta'nın ideal isim olacağı düşünülüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig devlerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sörloth için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

HEE-CHAN HWANG

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında forvet konusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Min Jae Kim'in ardından Hee- Chan Hwang girdi. Fenerbahçe güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Hee-Chan Hwang'ı Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

MOUSSA DEMBELE

Bir süredir gündeminde olan Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen sarı-lacivertlilerde bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı. Sabah'ın haberine göre; Öncelikle 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, anlaşmanın sağlanması halinde Lyon ile temas kuracak.

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