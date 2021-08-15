Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira'nın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni transferleri gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de gündeme, Aurelio Buta, Denis Bouanga, Moussa Dembele gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler ve detayları... (FB haberleri)

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

YUSUF BARASI Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.

SEAD KOLASINAC Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

FALIPE CAICEDO Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriç'i takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu belirtildi. Fenerbahçe yıldız isim ile ilgileniyor.

DENNIS BOUANGA Kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi.

AURELIO BUTA Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından bu yana ilgisinin devam ettiği Aurelio Buta, gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sisteminde Aurelio Buta'nın ideal isim olacağı düşünülüyor.

ALEXANDER SÖRLOTH RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig devlerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sörloth için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede.