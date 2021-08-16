17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ardından Vitor Pereira'dan Serdar Dursun açıklaması!

Pereira’dan Serdar Dursun açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takımruhunu sahaya yansıtmayı başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir."

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takım ruhunu sahaya yansıtmayı başardık.

Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir.

Vitor Pereira'dan Serdar Dursun açıklaması!

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