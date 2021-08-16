Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler maçtan Mesut Özil'in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Usta yazarlar da bu zorlu karşılaşmayı yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
EMRE BOL - YENİ HOCA ESKİ FENERBAHÇE
Dün sahada oynanan oyuna futbol demek inanın futbola ihanet olur! Hem Fenerbahçe'nin hem de Adana Demirspor'un kaosu tercih etmesi, pozisyonları bollaştırsa da, futbolun en önemli unsuru olan taktik zekayı iki takımda da göremedik. Vitor Pereira da Samet Aybaba da ilk maçtan gelecek adına olumlu sinyaller vermediler.
Hadi Adana ekibi Süper Lige yeni çıktı ve çok fazla transfer yaptı. Eksikleri tolere edilebilir. Ya Fenerbahçe'ye ne demeli? Geçen sene olduğu gibi yine mükemmel bir Altay performansı izledik. Kalede Altay olmasa yine hüsran olurdu. Tabii Szalai ve Tisserand'ın da hakkını yemeyelim. Özellikle ilk yarıda rakibin ataklarına karşı ayakta kalan isimlerdi. Ne yazıkki yine kaleciyi ve savunma oyuncularını konuşuyoruz.
Vitor Perreira'yı eleştireceğim tek şey saha dizilişi… Yoksa geçen sene başarısız olmuş oyuncu grubuyla yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ama bu 3'lü savunmanın forvet hattı daha iyi bir takım karşısında dağılacağı bir gerçek. Samatta'nın maliyet-takıma katkı karşılaştırmasına baktığımız zaman yeni Krasic'i görüyorum! Fenerbahçe'ye hiçbir şey katmadığı ortada.
Çok çok büyük hayal kırıklığı… Valla gol atamamasını geçtim, top kontrolü bile yapamıyor. Böyle kazık az görülür! Fenerbahçe yönetimi büyük ihtimalle eksiklerin farkındadır ama biz yine de hatırlatalım. Bu takıma golcü lazım, bu takıma 1-2 kanat oyuncusu lazım. Bir de bu takıma kafası karışık olmayan bir Pereira lazım. Aksi halde geçen sezonun tıpkısının aynısı olacak. Benden söylemesi…
REHA KAPSAL - KAZANMA ODAKLI
Fenerbahçe, Vitor Pereira ile beraber hazırlık maçlarından itibaren 3-4-2-1 formasyonuyla başladı. Bu sistemin adaptasyonu için oynanan hazırlık maçlarında çok olumlu sinyaller vermemişti. Nitekim Adana Demirspor maçında da bu net bir şekilde görüldü. Savunma, orta saha ve hücum hattında oyuncuların saha içi bir bütünlükle hareket etmediği de görüldü. Bu kompakt şeklinde oynanmayan oyun daha çok bireysel oyuncu performansı ve doğaçlama oynanan oyunun sonucunda çıkacak performansla günü kurtaran anlayış ortaya çıktı.
Bölgeler arasındaki oyuncuların bu dizilişle ilgili oyuncu profil eksikliği, top kaybedildikten sonraki çok geniş alanda yakalanılması, ön alan baskısı yapılmaması, Gustavo ve Zajc'ın birbirini tamamlayamaması, Mesut ve İrfan'ın hep ayağına top istemesi, savunma arkası koşu yapmayışları, Samatta'nın yetersizliği, hücumdaki kombinasyon eksikliği, Samuel haricinde atletizmi açık alana çıkacak, hızlı, koşucu ve driplingci oyuncu eksikliği, sol kenarda Ferdi'nin vasatlığı saha içindeki oyun dengesizliğinin en temel sebebiydi.
Fenerbahçe'nin bu oyunla, bu oyuncu kadrosuyla ve en önemlisi de bu 3'lü dizilişle sezon sonunu sürdürebilir bir oyun ortaya çıkarması ve bunu da taşıması çok zor görünüyor. İkinci yarı özellikle baskı yedikleri saha içinde takıma konuşacak, Adana Demir'in oyunun momentumunu yakaladığı dakikalarda temposunu düşürecek oyuncu eksikliği de var. Bu da zaten rakip baskısının oyunun ciddi bölümlerinde kontrol edememesine ve pozisyon vermesine neden oldu sarı-lacivertlilerin.
Bunun en temel nedeni de saha içinde oyun içinde yapısal bozukluklar olduğu gibi iletişim, saha içi lideri olmaması bu olumsuz tablonun en önemli etkenleriydi. Fenerbahçe, ligin ilk maçında Adana'da önemli bir 3 puan kazandı. Ancak bu sarı-lacivertlileri yanıltmamalı. Bir an önce eksiklerini gidermeli. Moral- motivasyon açısından alınan galibiyet önemliydi. Sonuçta sarı-lacivertliler oyun odaklı değil 'kazanma odaklı' bir oyun oynayarak galip gelmesini bildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası