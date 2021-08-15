Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Adana'daki maçı Ali Şansalan yönetecek.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Sarper Barış Saka yer alacak..

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