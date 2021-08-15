17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

Adana Demirspor - F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Adana'daki maçı Ali Şansalan yönetecek.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Sarper Barış Saka yer alacak..

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