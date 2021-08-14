14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Mert Hakan Yandaş
Caner Erkin
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde; Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Min Jae-Kim, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Nabil Dirar, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp kamp kadrosunda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.
KADRODA OLMAYAN İSİMLER
Mert Hakan Yandaş
Steven Caulker
Zanka
Nabil Dirar
Mauricio Lemos
Min Jae Kim
Dimitris Pelkas
Burak Kapacak
Çağtay Kurukalıp
Enner Valencia
KADRO DIŞI KALAN İSİMLER
Caner Erkin
Thiam
Sadık Çiftpınar
Sinan Gümüş
Oğuz Kağan Güçtekin
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