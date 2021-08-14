Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Mert Hakan Yandaş

Steven Caulker

Zanka

Nabil Dirar

Mauricio Lemos

Min Jae Kim

Dimitris Pelkas

Burak Kapacak

Çağtay Kurukalıp

Enner Valencia

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Caner Erkin

Thiam

Sadık Çiftpınar

Sinan Gümüş

Oğuz Kağan Güçtekin

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