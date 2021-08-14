14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

F.Bahçe’nin Adana kafilesi belli oldu! İşte eksik isimler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde; Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Min Jae-Kim, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Nabil Dirar, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp kamp kadrosunda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Mert Hakan Yandaş
Steven Caulker
Zanka
Nabil Dirar
Mauricio Lemos
Min Jae Kim
Dimitris Pelkas
Burak Kapacak
Çağtay Kurukalıp
Enner Valencia

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Caner Erkin
Thiam
Sadık Çiftpınar
Sinan Gümüş
Oğuz Kağan Güçtekin

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!

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