14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar’a 5 talip birden

Sadık Çiftpınar’a 5 talip birden
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, Süper Lig'den 5 takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Maldan, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." ifadelerini kullandı.

Kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, Süper Lig'den 5 takımdan teklif aldıklarını açıkladı. Maldan, "Fenerbahçe ile fesih konusunda henüz masaya oturmadık, yakında bunu konuşacağız. Durum o zaman netleşecek." ifadelerini kullandı.
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