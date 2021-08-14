14 Ağustos 2021, Cumartesi
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GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
2017'den beri Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo, mavi-beyazlı takımda 139 maçta 33 gol kaydetti, 15 de asist gerçekleştirdi. Geçen sezonu 9 golle tamamlayan tecrübeli isim, kariyerinde Manchester City, Lokomotiv Moskova, Malaga, Espanyol, Levante, Basel ve Sporting Lizbon formaları giydi. 68 kez Evkador Milli Takımı'nda oynayan Felipe, ulusal takımda da 22 kez fileleri havalandırdı. Sol ayağını kullanan 1.83 boyundaki Caicedo gol yollarında ustalığı ve tecrübesi ile tanınıyor.
Fenerbahçe'ye Sarri'den transfer müjdesi! Felipe Caicedo satış listesinde | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo için harekete geçti. Teknik direktör Sarri, Immobile ve Vedat'ın takımda kalmasını isterken Caicedo'nun satış listesine koyulmasını istedi. (FB spor haberleri)
Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan Felipe Caicedo iddiası geldi. Tuttomercato'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Lazio'da Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriç'i takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu duyurdu. Ekvadorlu golcünin, Fenerbahçe'ye teklif edildiği bildirildi. Görüşmelerin başladığı, 2022 yılında kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki santrfor için favori seçeneğin sarı-lacivertli takım olduğu ifade edildi.
GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
2017'den beri Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo, mavi-beyazlı takımda 139 maçta 33 gol kaydetti, 15 de asist gerçekleştirdi. Geçen sezonu 9 golle tamamlayan tecrübeli isim, kariyerinde Manchester City, Lokomotiv Moskova, Malaga, Espanyol, Levante, Basel ve Sporting Lizbon formaları giydi. 68 kez Evkador Milli Takımı'nda oynayan Felipe, ulusal takımda da 22 kez fileleri havalandırdı. Sol ayağını kullanan 1.83 boyundaki Caicedo gol yollarında ustalığı ve tecrübesi ile tanınıyor.
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