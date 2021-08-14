14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahvesi oynayacak | Son dakika transfer haberleri

Pereira’dan İrfan Can’a: Hazır ol
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasına Adana Demirspor deplasmanında başlayacak olan Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia'nın sakatlıkları can sıktı. Sarı-lacivertlilerde Yunan futbolcu Pelkas'ın yerine İrfan Can'ın oynaması bekleniyor. (FB spor haberleri)

Adana Demirspor maçı öncesi Dimitris Pelkas'ın omzunun çıkması, Enner Valencia'nın da durumunun belirsiz olması Vitor Pereira'yı sıkıntıya soktu. Fotomaç'ın haberine göre İlk onbirde oynatmayı planladığı iki ismin yerine alternatif arayan Portekizli çalıştırıcının, Pelkas'ın yerine aklındaki ismin İrfan Can Kahveci olduğu belirtiliyor. Pelkas gibi hücumda pasları, tekniği ve zekası ile ön plana çıkan Kahveci, oynaması halinde sol kanattan taşıyacağı toplar ve ara paslarıyla takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Kendisi de uzaktan atacağı şutlarla gol kovalayacak.
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