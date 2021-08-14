Fenerbahçe Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Adana'da açacak. Sarı-lacivertli takım, transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Lacivert-mavililer Balotelli, Belhanda, Stambouli gibi yıldızları kadrosuna katarken; Fenerbahçe ise teknik direktör Vitor Pereira'yı başa getirerek beyaz bir sayfa açtı. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi tüm bilgiler...

Fenerbahçe Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Adana'da açacak. 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi. Mavi Şimşekler Stambouli, Belhanda ve Balotelli gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe ise takımın başına Vitor Pereira'yı getirirken yeni bir sayfa açtı. Portekizli teknik adam takıma yeni bir sistem aşılamaya çalışırken, çıktığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi olacak? İşte tüm bilgiler...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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