Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!

Fenerbahçe Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Adana'da açacak. Sarı-lacivertli takım bu maç için Adana'ya giderken, taraftarlar da coşkulu bir şekilde takımı karşıladı. Son bilgileri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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