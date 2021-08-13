Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Min-Jae Kim için özel video

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcu için sosyal medya hesabından futbolcuların Korece konuştuğu bir video paylaştı. (FB spor haberi)

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