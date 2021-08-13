Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim'in lisans işlemleri halledilmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin, Çin ile saat farkı nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlemesinin ardından resmi açıklamanın gerçekleşeceği öğrenildi. Ayrıca, Kim'in en büyük hayali olan Premier Lig için Fenerbahçe'den serbest kalma maddesinde kolaylık istediği öğrenildi. (FB spor haberleri)