14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de gözler Sead Kolasinac'a döndü! Mesut Özil'le yeniden bir araya gelecekler
Fenerbahçe'de gündemde olan Sead Kolasinac transferinde İtalyan ekibi Lazio'da devreye girdi. Kolosinac için en büyük iddia ise İngiliz basınından geldi ve önümüzde hafta yıldız ismin transferinin biteceği ifade edildi. (FB spor haberleri)
Sol beke düşünülen Sead Kolasinac'ta Fenerbahçe'nin rakibi Lazio... İtalyan Il Messaggero'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, savunmaya oyuncu arayan mavi-beyazlıların da 28 yaşındaki Bosnalı oyuncu için harekete geçtiğini yazdı. Skysports, Arsenal'in teklifleri dinlediğini belirtirken, anlaşma sağlanması halinde Kolasinac'ın Mesut Özil ile Fenerbahçe'de tekrar bir araya gelebileceği dile getirildi. Transferin haftaya netleşmesi bekleniyor.
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