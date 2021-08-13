14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler Sead Kolasinac'a döndü! Mesut Özil'le yeniden bir araya gelecekler

İngilizler transferi duyurdu! Özil’le yeniden buluşuyorlar
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2021

Fenerbahçe'de gündemde olan Sead Kolasinac transferinde İtalyan ekibi Lazio'da devreye girdi. Kolosinac için en büyük iddia ise İngiliz basınından geldi ve önümüzde hafta yıldız ismin transferinin biteceği ifade edildi. (FB spor haberleri)

Sol beke düşünülen Sead Kolasinac'ta Fenerbahçe'nin rakibi Lazio... İtalyan Il Messaggero'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, savunmaya oyuncu arayan mavi-beyazlıların da 28 yaşındaki Bosnalı oyuncu için harekete geçtiğini yazdı. Skysports, Arsenal'in teklifleri dinlediğini belirtirken, anlaşma sağlanması halinde Kolasinac'ın Mesut Özil ile Fenerbahçe'de tekrar bir araya gelebileceği dile getirildi. Transferin haftaya netleşmesi bekleniyor.
F.Bahçe'de Kim'den flaş talep! O maddeye dikkat çekti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Min-Jae Kim ilk antrenmanına çıktı! İşte o kareler Min-Jae Kim ilk antrenmanına çıktı! İşte o kareler
Min-Jae Kim takım arkadaşlarıyla tanıştı Min-Jae Kim takım arkadaşlarıyla tanıştı
F.Bahçe sezonu Adana’da açıyor! O ismin lisansı çıkarıldı F.Bahçe sezonu Adana'da açıyor! O ismin lisansı çıkarıldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör